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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde kaybolan yakınlarını ilanla arıyorlar

Felaketin yaşandığı Hatay'da çok acı kareler ortaya çıktı. Kentte depremde yakınlarına ulaşamayan depremzedeler, kentin birçok noktaya kayıp ilanları astı

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DHA
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu şehirlerden Antakya'da yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor. Kent meydanında, bir kısmı depremde zarar görmüş Atatürk büstü ve çevresindeki ışıklandırma direklerinde de kayıp ilanları bulunuyor.
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin-Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları belirtildi. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, 'Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım' ifadeleri yer aldı.
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    Büst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya'ya (38) ilişkin. Macro Center'ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya'nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi.
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9'daki Cem Apartmanı'nda kaybolduğu belirtilen Yıldız'ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor.
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    TRAVMA İHTİMALİ

    Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler'in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı:
  • Son dakika: Hatay'dan çok acı kareler! Her yer ilanlarla doldu

    "Sümerler, Akdeniz, Armutlu, Çekmece, Turunçlu mahallerindeki yemek ve diğer insani yardımların sunulduğu yerlerde gıda, tuvalet ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok defa görülmüş. Sabit bir noktada kalmadığı, söz konusu yerlerde dolaştığı tahmin ediliyor. Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel."

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