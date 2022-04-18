Hatay'dan feci görüntüler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi Rabat mevkisinde saat 01.30 sıralarında orman yangını çıktı.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Ekipler, yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Öte yandan yangın bölgesindeki yüksek gerilim hattındaki fincanlar aşırı ısınma sonucu patladı. Bu sırada oluşan alev topları bir gemi personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçisinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği yangında sabotaj ihtimaliyle 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dörtyol ilçemizde çıkan orman yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınmış olup 1 uçak, 20 arazöz ile soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.