6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: 6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor
ABONE OL

Meteoroloji açıkladı! 6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

Son dakika hava durumu: 6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor
6 ilde kar var, sıcaklıklar artıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan üç kişi yakalandı
GÜNDEM Çalıntı otomobille kaçamadılar: 3 gözaltı
Kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor
GÜNDEM Kaya parçaları zarar vermişti: Ev sahipleri yardım ...
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika: Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
GÜNDEM Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
İzmir'de otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı
GÜNDEM İzmir'de otomobilin çarptığı kişi kurtarılamadı
Son dakika: Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belirlendi
GÜNDEM Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler ...
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği
GÜNDEM Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği
Son dakika: 770 kişi ile bir vakfın mal varlıkları donduruldu
GÜNDEM Terörle bağlantılı 770 kişinin mal varlıkları ...
Trabzon'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
GÜNDEM Aydın'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.