Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar!

Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İşte ülkemizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 6, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

İZMİR: 12, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 3, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.

KAYSERİ: 6, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.

SİVAS: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

HAKKÂRİ: 4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

VAN: 6, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi! BEDAŞ İstanbul planlı kesintileri programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi
Kadıköy'de bankta oturan çifte otomobil çarptı: 3 yaralı
GÜNDEMBankta oturan çifte otomobil çarptı!
Başkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
GÜNDEMBaşkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Ankara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!
GÜNDEMAnkara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEMBeyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
Aksaray’da minibüs kamyona çarptı: 13 yaralı
GÜNDEMAksaray’da minibüs kamyona çarptı: 13 yaralı
Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMBursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da yolcu minibüsü kaza yaptı!
GÜNDEMAdıyaman'da yolcu minibüsü kaza yaptı!
Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
GÜNDEMEsenyurt'ta hareketli anlar! Bagaja koyup kaçtılar
Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı
GÜNDEMKırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X