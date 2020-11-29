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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa); Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusunun açıkları, zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.