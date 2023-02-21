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Hayalet şehir! İskenderun 3 depremin ardından sessizliğe büründü

Peş peşe deprem felaketi yaşayan Hatay'dan çarpıcı kareler geliyor. Kentin İskenderun ilçesinde çekilen fotoğraflarda şehrin adete hayalet kente büründüğü dikka çekti

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DHA
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün akşam meydana gelen Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sessizlik hakim oldu. 
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 yıkıcı depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü.
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, büyük yıkımların olduğu Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi.
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu.
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Depremin meydana geldiği dakikalarda trafik yoğunlaştı.
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bazı kişiler, çevre illerdeki yakınlarının evlerine gitti.
  • İskenderun 3 depremin ardından hayalet şehre döndü! -Güncel haberler

    Güvenlik güçleri, depremzedelerin boşalttığı evlerin çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini sürdürüyor. 

 

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