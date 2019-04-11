Halkların Demokratik Partisi, YSK'nın KHK'lıKHK'lı adaylara mazbata vermeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK önünde açıklama yapan Mithat Sancar, bu yerlerde seçimin yenilenmesi için başvuracaklarını duyurdu.

Şu ana kadar YSK, Van’ın TuşbaTuşba, Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile Kars Digor’a bağlı DağpınarDağpınar beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine karar vermişti.