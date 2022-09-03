HDP'li Semra Güzel'e tutuklama talebi 0:00 / 0:00

İHA

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP'li Semra Güzel, sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Adıyaman’da 2017’de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine hakkında soruşturma başlatılan HDP’li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, dün Silivri’de Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

Yakalanan Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Güzel, burada soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Savcılık, Güzel’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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