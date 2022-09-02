İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını duyurdu.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandığını belirtti.

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.

HAZIRLIK KOMİSYONU'NDA SAVUNMA YAPMIŞTI

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, partisinden istifa etmiş ve hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili oluşturulan Meclis Hazırlık Komisyonu'nda savunma yapmıştı.