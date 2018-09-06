Bugün saat 17:00 sıralarında Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopter denize düştü. Helikopterin iş insanı Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet özgür çevredeki balıkçılar tarafından yaralı olarak denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Fakat, Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Helikopterin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin denize çakıldığı anlar saniye saniye görülüyor.

HELİKOPTERİN PARÇALARI KIYIYA ÇIKARILDI

Öte yandan düşen helikopterin kuyruk parçası ekipler tarafından Bostancı iskelesine getirildi. Ekipler tekneyle getirdikleri parçayı kıyaya çıkardı.

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