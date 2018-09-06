Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre; İstanbul'un Maltepe ilçesi açıklarında 17.00 sıralarında bir helikopter düştü.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi karadan ve denizden gönderildi. Sivil olduğu belirtilen helikopterde 2 kişi kurtarıldı. Yaralıları balıkçı teknelerinin kurtardığı öğrenildi. Bölgede olumsuz hava koşulları seyrediyor.

HALİL ÜNVER AĞIR YARALI

DHA'nın aktardığına göre İçerenköy'de bulunan FSM Hastanesi'ne götürülen Ünver Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver'in durumu ağır.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Düşen helikopterle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır." denildi.

DÜŞEN HELİKOPTERİN PİLOTU KONUŞTU

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür yaptığı açıklamada, "Denize inmeye çalıştım, çakıldık" dedi.

"İKİ KİŞİNİN KURTULMASI EĞİTİMİNİ GÖSTERİR"

Airport Programı Yapımcısı Güntay Şimşek, "7 kişilik bir helikopter. Ünver Havacılık'a ait. Tek motorlu bir helikopter. Kontrolsüz porttan uçuş yapmışlar. ABD yapımı bir helikopter. Hava araçları ile ilgili iyidir, kötüdür gibi yorumlar doğru değil. İki motorlunun konumu daha güvenli ama tek motorluda ona göre uçuş planınız var. Güvensiz denilemez. Çok popüler, çok kullanılan bir helikopterdir.Helikopterlerin düşüş nedenleri farklı farklıdır. Nasıl davranacağını bilmeyen biriyse o sudan çıkması zordur. İki kişinin kurtulması eğitimini gösterir" dedi.

GÜNTAY ŞİMŞEK: İSTANBUL'DA DA, TÜRKİYE'DE DE HELİPORT SIKINTISI VAR

"Türkiye'de yeterli heliport yok." diyen Şimşek, "Atatürk Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter kontrollü heliporttan kalkmıştır, Çırağan'a inebilir. Ancak Çırağan'dan kontrolsüz heliporttan kalkan helikopterin kontrollü heliporta, Atatürk Havalimanı'na inmesine havacılar izin vermiyorlar. İstanbul'da da, Türkiye'de de heliport sıkıntısı var. İniş için boş arazi veya sahalar tercih ediliyor. Bizim bundan acil kurtulmamız lazım" diye konuştu.

"MOTOR VEYA KUYRUK ARIZASI OLABİLİR"

Helikopter Pilotu Akif Güngören, "İsmet Kaptan eski askeri pilottur. Çok tecrübelidir. Bell 430 çift motorlu helikopter. Yeni alınmış, Bell firmasına ait. Tek motorlu helikopterin deniz üstünde uçması kurallara uygun değil. Teknik arıza gibi görünüyor. Kontrolsüz düşse, yaralı olarak kurtulabileceklerini düşünmüyorum. Bu modelin ilk kazası diye hatırlıyorum. Güvenilir, dünya çapında bir firmadır. Satış sonrası destek açısından bir numaralıdır. Neden teknik arıza diyorum, yaralı olarak kurtulmuş olmalarından dolayı bu yorumu yapıyorum. Hava durumu çok da kötü değil. Bu havada hava muhalefetinden dolayı düşmesi çok muhtemel değil. Polis kaynakları ve, izlediğim haberlerden çok kurtarmaya çalıştığını ama kurtaramadığını duydum. İsmet kaptanın bu şekilde ifadesi var diye duydum. Sanki motor arızası veya kuyruk arızası mı yaşadılar, bilemiyorum. Bilgiler çok az." ifadelerini kullandı.

"HELİPORT YETERLİ DEĞİL, DÜZ BULDUĞUMUZ YERE İNİYORUZ"

"Kadıköy'den Boğaz çıkışına kadar doğru dürüst inecek yerimiz yok" diyen Güngören, "Bu en büyük sıkıntımız. Çırağan Sarayı var karşıda inecek. Helikopter camiasının en büyük sorunu, derdidir bu. Afet durumunda büyük sıkıntıdır. Anadolu yakasında heliport olarak Kadıköy dışında inecek bir yer yok. Biz düzlük bulduğumuz yere ineriz. Düştüğü yere en yakın Sabiha Gökçen var. Oraya bile gidecek bir durumu olmadı, öyle düşünüyorum. Çok deneyimlidir İsmet kaptanım. Silahlı kuvvetler kökenliyiz. 15-20 yıl TSK'da çalıştı. 15- 20 yıldır da özel de uçuyor. Elinden gelen her şeyi yapmıştır. Halil Ünver'in ağır, İsmet kaptanın hafif yaralı olarak kurtulduğunu duydum." dedi.

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