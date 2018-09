Bell 430 helikopteri yaşanan kaza sonrası gündeme geldi. İstanbul'da Maltepe ile Bostancı ilçesinin sınır olduğu noktada denize helikopter düştü. Helikopterin sivil ve modelinin Bell 430 olduğu, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür ilk açıklamasını yaptı. Özgür, "Denize indirmeye çalıştım, çakıldık" dedi. İşte Bell 430 helikopterinin teknik özellikleri...

BELL 430 HELİKOPTERİ

IFR ve WAAS hassas yaklaşma özelliklerine sahip olan, tek pilotlu Bell 430, modern ve gelişmiş kokpiti ile kullanıcılarına 260 km/s hız sunar. 8 yolcu ve 1 pilot kapasitesi olan Bell 430, geniş ve konforlu bir helikopter olarak bilinir. İç dizaynı isteğe bağlı olarak yeniden yapılandırılabilir.

Üretici: Bell Helicopter A Textron Company (Canada)

Ekip: 1 pilot

Kapasite: 8 yolcu (Yolcu kabininde 7, pilot yanında bir yolcu)

Uzunluk: 50 ft 3 in (15.32 m)

Pervane Çapı: 42 ft (12.80 m)

Yükseklik: 12 ft 3 in (3.73 m)

Boş Ağırlık: 5,305 lb (2,406 kg)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 9,300 lb (4,218 kg)

Motor Bilgisi: 2 × Rolls Royce250-C40B, 2 x 783 shp (2x584 kW)

Yakıt Kapasitesi: 188 US Gallon (710 lt)

Maksimum Hızı: 140 knots (260 km/h)

Seyir Hızı: 138 knots (256 km/h)

Menzil: 324 nm (600 km)

Servis Tavanı (Uçuşta) : 14,600 ft (4,450 m)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ