Halil Ünver, bugün Maltepe açıklarında denize çakılan helikopterden yaralı olarak kurtuldu, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İş dünyasının yakından tanıdığı Halil Ünver, Ünver Havacılık Yönetim Kurulu başkanı. 68 yaşında olan Ünver, ayrıca Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini de yürütüyor. Ünver, Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotuydu.

HALİL İBRAHİM ÜNVER KİMDİR?

1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yüksek öğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

TÜRKİYE'NİN İLK LİSANSLI HELİKOPTER PİLOTU

Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu da biliniyor.

2006 yılında verdiği bir röportajda hayatını anlatan Ünver, 1996 yılında Türkiye'de kurs görüp lisans alan ilk helikopter pilotu olduğunu söylemişti. Ünver Havayolları adında bir havayolu şirketi kurduğunu ve hava taksiciliği yaptığını belirten Ünver, röportajda şunları söylemişti:

"Şu anda bir helikopterimiz var, 2007 senesinde alacağımız uzun menzilli ve çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız. Havacılığı yeni gelişen bir pazar. Türkiye'nin altyapısı ve coğrafi konumu helikopterlere imkan sağlıyor. Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye'de havaalanlarının özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun oluyor."

İstanbul'da helikopter trafiğinin hızlandığını belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağına yer vermişti.

HALİL ÜNVER'İ TAŞIYAN HELİKOPTER DENİZE ÇAKILDI

İstanbul'un Maltepe ilçesi açıklarında 17.00 sıralarında bir helikopter düştü. Helikopterdeki iki kişi, denize çakılmadan hemen önce denize atladı ve çevredeki tekneler tarafından kurtarılarak bölgeye sevk edilen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün hayati tehlikesi bulunmazken, helikopterde yolcu olarak bulunan Halil Ünver'in ağır yaralandığı ve ilerleyen saatlerde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Helikopterin pilotu İsmet Özgür, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Denize inmeye çalıştım, çakıldık" dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Halil İbrahim Ünver'in saat 19.00 sıralarında kaldırıldığı Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"06.09.2018 günü saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası 'TC-HYU' olan, 'BELL 430' model bir helikopterin İstanbul İli Kadıköy İlçesine bağlı Bostancı Sahili’ne düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ilk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal’dan kalkıp Sefaköy’e hareket ettiği, helikopter içinde bu şirketin sahibi olan Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür’ün bulunduğu, kazadan yaralı olarak kurtulan Halil İbrahim Ünver’in Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İsmet Özgür’ün de Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, Halil İbrahim Ünver'in saat 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği, kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yapılmaya devam edildiği, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

GÜNTAY ŞİMŞEK: İSTANBUL'DA DA, TÜRKİYE'DE DE HELİPORT SIKINTISI VAR

"Türkiye'de yeterli heliport yok." diyen Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Atatürk Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter kontrollü heliporttan kalkmıştır, Çırağan'a inebilir. Ancak Çırağan'dan kontrolsüz heliporttan kalkan helikopterin kontrollü heliporta, Atatürk Havalimanı'na inmesine havacılar izin vermiyorlar. İstanbul'da da, Türkiye'de de heliport sıkıntısı var. İniş için boş arazi veya sahalar tercih ediliyor. Bizim bundan acil kurtulmamız lazım" diye konuştu.

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