Yürek yakan olay! Hem dede hem torun! 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'de önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma-Gönen karayolu, Buğdaylı Mahallesi mevkiinde akılalmaz bir olay meydana geldi.

Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 10´uncu sınıf öğrencisi Arda Alef( 15), okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar´ı (71)ziyaret etmek için minibüsle yola çıktı.

MİNİBÜSTEN İNDİ DEDESİYLE BULUŞTU

DHA'da yer alan habere göre Bandırma-Gönen karayolunda minibüsten inen Arda Alef burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu.

DEDE İLE TORUN YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef´in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı.