HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken tahmin! Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak

HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken tahmin! Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! 3 bölgede şiddetli rüzgar bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı ön görülüyor. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 34° İzmir Kısmen Güneşli 33° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 27° Bursa Kısmen Güneşli 29° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 31° ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT Rüzgarın ise Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir