Heybeliada'yı 'aseton' ile yakmıştı! Cezası belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Son dakika: Heybeliada'yı 'aseton' yakmıştı! Cezası belli oldu
ABONE OL

Heybeliada'yı 'aseton' ile yakan sanığa 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık Sedat Demir "Kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmada olumlu bir tavrının olmadığına kanaat getiren mahkeme cezada takdiri indirim yapmadı.

Son dakika: Heybeliada'yı 'aseton' yakmıştı! Cezası belli oldu
Heybeliada'yı 'aseton' ile yakmıştı! Cezası belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Heybeliada'da geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili davanın duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenen Sedat A. ormanda dolaşırken yangını fark ettiğini ve yangının çıktığı yöne yöneldiğini belirterek "Herkesin yangını söndürmek amacıyla yangına doğru ilerlemesine rağmen daha önce teşhisini yaptığım kırmızı şapkalı sanığın yangının ters istikametinde sırt çantası ile bize doğru yaklaştığını gördüm. Sanığın elinde bidon veya başka bir cisim görmedim. Hatta kendi aramızda bu durumun garip olduğundan bahsettik. Çünkü yangının başladığı nokta bizim ilk etapta bulunduğumuz yola 60-70 metre uzaklıkta ve dikey bir alanın üzerindeydik. Sanık ise yangının bulunduğu noktadan çok yakın bir kısımdan aşağıya doğru yani ana yola doğru inmekteydi. Bu alan dikey ve ormanlık olduğu için sanığın orada bulunmasını garipsedik. Biz de yangına doğru çıktığımızda sanık aşağı indiği için net olarak gördüm" ifadelerini kullandı.

MÜTALAADA SANIĞIN ELİNDE ÇIKAN ASETON HATIRLATILDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dava sürecinde dinlenen tanıkların sanığın telaşlı ve hızlı bir şekilde yangın yerinden uzaklaşırken gördüklerini belirtti. Sanığın ellerinden alınan 'svap' örneklerinde yanıcı madde olan aseton artıklarının tespit edildiği hatırlatılan mütalaada, yapılan incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının rapor edildiği de hatırlatıldı. Mütalaada sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sedat Demir'i "Kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın savunmasının hakkında yakalama emri düzenlenerek alınabilmiş olmasını ve yargılama sürecinde herhangi bir olumlu davranışının bulunmadığına kanaat getirerek cezada takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye göre de yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği anlatıldı. İddianamede sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü
GÜNDEM Charlie Hebdo davasında ilk duruşma!
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu, uzmandan uyarı geldi - Haberler
GÜNDEM Yüzde 70'i kurudu! Kritik uyarı: Çiftçi mağdur olacak
Son dakika: İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
SON DAKİKA: Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti! - Haberler
GÜNDEM Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti!
SON DAKİKA: PKK elebaşlarından Kaytan'ı gömenler infaz edildi! - Haberler
GÜNDEM PKK elebaşlarından Kaytan'ı gömenler infaz edildi!
Yarı yıl tatili ne zaman 2022? MEB açıkladı: 15 tatil (sömestr) tarihi ne zaman?
GÜNDEM Yarı yıl tatili ne zaman 2022?
Deprem mi oldu, nerede? 18 Kasım son dakika deprem verileri: AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM AFAD, Kandilli son depremler listesi
"UYUDU" İDDİASI! Son dakika: Ataşehir'de korkunç kaza! Durağa dalan otobüs can aldı... - Haberler
GÜNDEM Otomobil durağa daldı! Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA: Adana'da 5 noktada orman yakmıştı! İşte o teröristin cezası! - Haberler
GÜNDEM Adana'da 5 noktada orman yakmıştı! İşte o teröristin ...
Son dakika: HAVA DURUMU! Meteoroloji açıkladı! 15 ilde yağmur var
GÜNDEM 15 ilde yağmur var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.