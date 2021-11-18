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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti! - Haberler
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Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti!

Bursa'da bir eve giren hırsızlar, ailenin bebeklerini izlemek için yatak odasına yerleştirdikleri güvenlik kamerası sayesinde tespit edildi. İkiz plaka kullanarak hareket eden şüphelileri yakalamak 60 bin aracı inceleyen ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan kişi de yakalandı.

SON DAKİKA: Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti! - Haberler
Hırsız çetesini bebek kamerası çökertti!
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DHA

Bursa'da, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BEBEK ODASINDAKİ KAMERAYA YAKALANDILAR

DHA'da yer alan habere göre hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE BASKIN

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi.

Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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