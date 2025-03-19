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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası BIST100'de düşüş yüzde 6'yı aştı - İş-Yaşam Haberleri

        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası BIST100'de düşüş yüzde 6'yı aştı

        İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87 düştü. Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi. 10.30'da işlemlere devam edilmesiyle günlük düşüş ilk anda yüzde 5'e çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:33
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        Borsada sert düşüş
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. BIST 100 açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düştü. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 7'yi aştı.

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        Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi.

        Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”

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        10.30'DA DEVAM EDLDİ

        Borsa İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada ise işlemlerin 10.30'da devam etmeye başlayacağı belirtildi.

        10.30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla ilk anda BIST 100 endeksi 10.261 puana çıktı. Günlük kayıp yüzde 5'e çekildi.

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