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        Haberler Gündem İBB soruşturmasında 4 kişi etkin pişmanlıktan tahliye edildi

        İBB soruşturmasında 4 kişi etkin pişmanlıktan tahliye edildi

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:08
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        İBB soruşturmasında 4 kişi etkin pişmanlıktan tahliye edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

        Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

        Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

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