Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yurda getirildi | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yurda getirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 08:36 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yurda getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

        Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ’da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

        Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"