DHA

Bartın'da, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi´ndeki 3 katlı binada akılalmaz bir olay meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü. (50),hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan üniversite öğrencisi 2 kızın kullandığı tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.

KAMERAYI ÖĞRENCİLER FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu.

İFADESİ ALINIP BIRAKILDI

Doktor K.Ü.´nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktor K.Ü.´nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.