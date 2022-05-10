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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki çocuk annesini öldürmüştü! Akılalmaz savunma!
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İki çocuk annesini öldürmüştü! Akılalmaz savunma!

Ankara'da, iki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (33) öldüren İdris Nesim (38), "kontrolünü kaybettiği için" cinayeti işlediğini savundu. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

Son dakika haberi: İki çocuk annesini öldürmüştü! Akılalmaz savunma!
İki çocuk annesini öldürmüştü! Akılalmaz savunma!
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AA

Son dakika haberler... Ankara'da bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek Ceylan'ı, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde, 1 Mayıs'ta silahla vurarak öldüren İdris Nesim (33) savcılıkta ifade verdi.

BİR DÖNEM YANINDA ÇALIŞMIŞ

AA'da yer alan habere göre Dilek Ceylan'ın bir dönem yanında çalıştığını ve bu vesileyle tanıştıklarını belirten Nesim, ilerleyen süreçte aralarında duygusal ilişki başladığını iddia etti.

SIK SIK TARTIŞMA YAŞIYORDUK İDDİASI

Bir dönem evlilik planları yaptıklarını ancak aralarında sık sık tartışma çıktığı için ilişkilerini daha ileriye götüremediklerini öne süren katil zanlısı, buna rağmen görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

"TARTIŞMANIN ARDINDAN EVE GİTTİK"

İdris Nesim ifadesinde, olay günü buluştuğu arkadaşı M.A'yla, Dilek Ceylan ile ilişkisi hakkında konuştuğunu, ardından sohbette geçen konuların doğru olup olmadığını sormak için Ceylan ile önce arabada görüştüğünü, aralarında tartışma çıkması üzerine eve gittiklerini söyledi.

KORKUTMAK İÇİN SİLAHI YANINA ALMIŞ

Arabadaki tabancayı yanına aldığını anlatan İdris Nesim, bunu Dilek Ceylan'ı korkutmak amacıyla yaptığını öne sürdü. Zanlı Nesim, evde Dilek Ceylan ile aralarında geçen tartışma sonrası kontrolünü kaybettiğini, bunun ardından tabancayı ateşlediğini savundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek Ceylan, 1 Mayıs'ta Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İdris Nesim ile buluştu.

KAÇTIKTAN SONRA YAKALANMIŞTI

Aralarında tartışma çıkması üzerine İdris Nesim, Dilek Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Nesim, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Dilek Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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