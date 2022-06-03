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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İki çocuk annesiydi! Kapı açıldı! Dehşet ortaya çıktı
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İki çocuk annesiydi! Kapı açıldı! Dehşet ortaya çıktı!

Antalya'da, 2 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, kadının oğlunun annesine ulaşamayınca evlerinin yakınındaki marketi araması ve market sahibinin kızının gidip eve bakması sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi kadının öldüğünü belirlerken, kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Son dakika haberleri: İki çocuk annesiydi! Kapı açıldı! Dehşet ortaya çıktı
İki çocuk annesiydi! Kapı açıldı! Dehşet ortaya çıktı!
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece Ilıca Mahallesi 200 Sokak No: 15/1 adresinde insanın kanını donduran bir olay yaşandı.

EVDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 16 ve 10 yaşlarında 2 çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu.

OĞLU HABER ALAMAYINCA "EVE BAKIN" DEDİ

Olay, telefonla aramasına rağmen annesine ulaşamayan Bahtiser Erdoğan’ın 16 yaşındaki oğlunun, evlerinin yakınındaki marketi arayarak annesini bir kontrol etmesini istemesi ve market sahibinin kızının evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca balkondan içeriye bakması sonucunda ortaya çıktı.

JANDARMA İNCELEMEDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Bahtiser Erdoğan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek incelemelerde bulundu.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR

İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Bahtiser Erdoğan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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