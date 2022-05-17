İki kardeşle kavga etti! Çifte infaz! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre... Kars'ın Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı.

SİLAHINI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp, iki kardeşe ateş etti.

İKİ KARDEŞ YERE YIĞILDI

Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.