Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İkinci kattan düşen bebek ölümden döndü! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Karabük'te ikinci kattan düşen bebek ölümden döndü!

Karabük’te bir apartmanın 2. katında camdan sarktığı sırada dengesini kaybeden 16 aylık bebek toprak zemine düşerek yaralandı. Şans eseri bir alt katın duvarına monteli çanak antene çarparak toprak zemine düşen bebeğin emekleyerek kalkması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: İkinci kattan düşen bebek ölümden döndü! - Haberler
İHA

İddiaya göre, 2. katta oturan anne Neslihan ve Uğur Geniş’in 16 aylık bebekleri Görkem, mutfak balkonunda yer alan tabure üzerine çıkarak camdan baktığı sırada bir anda dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

İHA'nın haberine göre, çocuğunun düştüğünü fark eden anne Neslihan Geniş’in feryatlarını duyan apartman sakinleri ile yoldan geçen 2 kişi koşarak bebeğin yanına gitti.

Yaşananların sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, kucağında bebeği ile gelen bir kişinin kendi çocuğunu yere bırakarak balkondan düşen Görkem bebeği kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Görkem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda, site yönetici Remzi Öztekin, 2. kat komşularının sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, “2. kattan çocuk düşmüş. Allah’tan bir şeyi yoktu. Ben koşarak indim. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyordu. Bir alt katın duvarında çanak anten vardı ve ona takılmış. Belki de çanak anten sayesinde kurtuldu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu - Haberler
GÜNDEMGül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle ...
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
GÜNDEMPKK'lı terörist teslim oldu
Son dakika haberi Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 29 Kasım Yasak başladı mı, ne zaman başlayacak?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 29 Kasım ...
Son dakika: Şanlıurfa'da bir arazi kavgası daha: 2 ölü! - Haberler
GÜNDEMŞanlıurfa'da bir arazi kavgası daha: 2 ölü!
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı başladı! Yarın saat kaça kadar yasak var? - Haberler
GÜNDEM9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kayseri ve Yozgat'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak
GÜNDEMValilik duyurdu! Eğitim uzaktan yapılacak
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
GÜNDEM20 ton pancar yola saçıldı
Adıyaman'da 135 eve karantina! - Haberler
GÜNDEMAdıyaman'da 135 eve karantina!
Son dakika: İzmir'de akılalmaz görüntüler! - Haberler
GÜNDEMİzmir'de akılalmaz görüntüler!
Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi - Haberler
GÜNDEMMehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X