Hem spor hem çevre temizliği yapıyor

İkiz kardeşler yürek yaktı! Acı haber! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel (58) ve Şeyda Berber (58),bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

6 SAAT ARAYLA HAYATA VEDA ETTİLER

DHA'da yer alan habere göre kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi olan Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi. İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Ayşe Demirel (solda) ve Şeyda Berber (sağda).

TÖRENE YAKIN AKRABALARI KATILDI

İkiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece yakın akrabalarının alındığı cenaze töreninde, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına götürülen Ayşe Demirel ve Şeyda Berber'in cenazeleri, özel kıyafetli görevliler tarafından araçtan indirildikten sonra yine görevliler tarafından toprağa verildi. Öte yandan, Şeyda Berber'in bir çocuğunun da koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle cenazeye gelemediği öğrenildi.