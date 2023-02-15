Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da dev kayalar köye düştü; ortadan ayrılan kaya drone ile görüntülendi

Deprem bölgesinden inanılmaz bir görüntü geldi. Adıyaman'da dağların ortasında yer alan Eski Kahta Köyü'ne sarsıntıyla birlikte dev kayalar yağdı. Köy sakinleri ise bölgeyi terk etmek zorunda kaldı

ABONE OL
DHA
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    Adıyaman'da dağların ortasında bulunan Eski Kahta Köyü'ne depremle birlikte dev kayalar yağdı. Evlerin üstüne gelme tehlikesi olan ve ortadan ikiye ayrılan kayalar nedeniyle, köy sakinleri evlerini terk edip çadırlarda yaşamaya başladı.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    DHA'da yer alan habere göre köyde yaşayan Erol Bulgur, "Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek" dedi.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman'ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü'nün Kümbel Mahallesi'nde yaşayanlar, dağlardan düşen kayalar nedeniyle ölümden döndü. Daha önce düşen büyük bir kayanın evin hemen yanında olduğu köyde, bu kez de depremin etkisiyle büyük bir kaya parçası düştü. Ortadan da ayrılan kaya parçaları köy halkının korkmasına neden oldu. 15 haneli köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı. Köy sakinleri daha önce yapılan kontrollerde kayalar için sağlam denildiğini ifade etti.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    "BİR DEPREM DAHA OLSA KAYALAR ÜSTÜMÜZE GELECEK"

     

    50 yıldır aynı köyde yaşayan Erol Bulgur, "Depremde, gördüğünüz şimdiki yarık meydana geldi. Köyü boşalttık, çadıra girdik. Şu anda çadırda kalıyoruz. Depremde sallandı sallandı. Biz şimdi korkudan evlere giremiyoruz. Evler de zarar görmüş, hasar görmüş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu tehlike arz ediyor. Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek. Hepimiz taşındık, canımızı kurtardık. Köyün içinde şu anda insan kalmadı, öbür mahalleye taşındık. Kimisi çadıra girdi, kimisi komşunun, akrabanın evine taşındı" diye konuştu.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    "BU DEPREMDE KAYA İKİYE BÖLÜNDÜ"

     

    60 yaşındaki köy sakini Aziz Özkazar da "Bu taşlar gördüğümüz kadarıyla yerinde sabitti. Daha önce yaptığımız müracaatlarda gelen kontrolde taşın sağlam olduğunu bize söylediler. Biz de o yüzden korkmadık ama bu depremde kaya ikiye bölündü. Şu andaki tek çözüm bir kırıcının gelip üst taraftan bunu kırıp bu tehlikeyi önlemesi. Şu anda tedbir için çadırlara geldik. Çadırlarda yaşam can güvenliğimiz için uzaklaşmış bulunmaktayız. Eşyalarımız evlerin altında, hayvanlarımız evlerin altında. Hayvanları bağlayacak yer yok, düz arazi yok ki çadır kuralım. Hayvanı besleme sıkıntısı da çekiyoruz. Deprem zaten evlere gereken zararı verdi. Hatta evler engebeli olduğu için araç da geçmiyor, herhangi bir ulaşım da yok. Kaya hala sallanıyor. Arkadaki başka taş da yukarıdan kayıp gelmiş zamanında ama hangi tarih olduğunu tahmin edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

    Evlerinde tepesinde duran dev kaya parçaları havadan da görüntülendi.
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler
  • Son dakika: Adıyaman'a depremde dev kayalar yağdı! Akılalmaz görüntüler... - Haberler

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.