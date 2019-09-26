Antalya'da, Mehmet Kapusuz (60) yönetimindeki otomobil, Antalya-Burdur karayolunun Çubuk Beli mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Kapusuz ile eşi Ayşe Kapusuz (58),araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

500 METRE YÜRÜYEREK ULAŞILDI

AA'da yer alan habere göre ekipler aracın yanına yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaştı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alındı. İyi olduklarını belirten çift, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"EMNİYET KEMERİ ONLARI KURTARDI"

Kazada ekiplere yardımcı olan vatandaşlardan Tolga Ender, kazayı ilk gördüğünde otomobilden kimsenin sağ çıkmasının mümkün olmadığını düşündüğünü anlattı. Çiftin, 150 metre yuvarlanan otomobilden taktıkları emniyet kemeri sayesinde kurtulduğunu söyleyen Ender, "Yol tehlikeli bir yol. Burada özellikle yağışlı havalarda çok dikkatli araç kullanmak gerekiyor." dedi.