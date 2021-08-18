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İngiltere'nin Afgan sığınmacı planı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. İngiltere ise önceliğin kadınlara ve kız çocuklarına verileceği Taliban'dan kaçan 5 bin kişiyi ülkeye alacağını duyurdu. Bu sayının ilerleyen süreçte 20 bine çıkacağı ifade edildi

SON DAKİKA: İngiltere'nin Afgan sığınmacı planı - Haberler
İngiltere'nin Afgan sığınmacı planı
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Reuters

İngiltere, ilk etapta Taliban'dan kaçan 5 bin Afgan'ı ağırlamayı planladığını açıkladı. 'Yeniden Yerleşim Programının' ilk yılında kadınlara, kız çocuklarına ve azınlıklara öncelik verileceği ifade edildi.

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'da hakimiyet kurmasıyla binlerce kişi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Taliban yönetimiyle kadınlar hayatlarında endişe ettiklerini dile getirerek dünya çapında çağrıda bulunuyor.

İngiltere ise kadınlara ve kız çocuklarına öncelik vererek 5 bin Afgan'ı ülkesine sığınmasına imkan tanıyacak projeyi açıkladı. İngiltere hükümeti çalışanları daha da ileri gitmeyi planladıkları Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikasını tanıttı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, “Afganistan'dan kaçan en savunmasız kişilere destek sağlamak için bir ulus olarak mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyorum. İngiltere'de güvenlik içinde yeni bir hayata başlayabilirler" dedi

Programla uzun vadede 20 bin kişiye yardım edilmesinin planlandığı belirtildi.

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