İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

Truss yaptığı ilk açıklamada, "Bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim, 2019'da seçmelere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. 46 yaşındaki Truss, İngiltere 'nin ikinci kadın dışişleri bakanı ve üçüncü kadın başbakanı unvanını kazandı.

Truss, 81 bin oy alırken rakibi Rishi Sunak'ın 61 bin oy aldığı aktarıldı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu. Truss, 7 Temmuz'da istifa eden Boris Johnson'ın koltuğunu alacak.

Oxford Üniversitesi'nde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nı 'Instagram Bakanlığına' çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı.

Parlak kırmızı, elektrik mavisi veya hardal sarısı giyen ve fotoğraflarında İngiliz bayrağının görülmesine özellikle dikkat eden Truss'ın Demir Leydi'ye öykündüğü öne sürülüyor.

"İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın" olan Truss, uzun süredir İran'da tutuklu bulunan iki İngiltere vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı.