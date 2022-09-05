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Haberler Dünya SON DAKİKA | İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu! Liz Truss kimdir ve kaç yaşında? - Dünyadan Haberler
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İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

Son dakika... İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu. Truss, ülkenin üçüncü kadın başbakanı oldu. Truss yaptığı ilk açıklamada, "Bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim, 2019'da seçmelere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu! Liz Truss kimdir ve kaç yaşında? - Dünyadan Haberler
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
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HABERTURK.COM

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu. Truss, 7 Temmuz'da istifa eden Boris Johnson'ın koltuğunu alacak.

Truss, 81 bin oy alırken rakibi Rishi Sunak'ın 61 bin oy aldığı aktarıldı.

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. 46 yaşındaki Truss, İngiltere'nin ikinci kadın dışişleri bakanı ve üçüncü kadın başbakanı unvanını kazandı.

Truss yaptığı ilk açıklamada, "Bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim, 2019'da seçmelere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

TRUSS KİMDİR?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan İngiltere Dışişleri Bakanı, 1975'te Oxford'da dünyaya geldi.

Oxford Üniversitesi'nde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'un Muhafazakar Parti'nin 'A listesine' almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.

Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı.

Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nı 'Instagram Bakanlığına' çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı.

Parlak kırmızı, elektrik mavisi veya hardal sarısı giyen ve fotoğraflarında İngiliz bayrağının görülmesine özellikle dikkat eden Truss'ın Demir Leydi'ye öykündüğü öne sürülüyor.

"İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın" olan Truss, uzun süredir İran'da tutuklu bulunan iki İngiltere vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı.

İNGİLTERE'NİN ÜÇÜNCÜ KADIN BAŞBAKANI

Truss, vergilerin düşürülmesi ve savunma harcamalarının artırılmasına yönelik görüşleriyle Muhafazakar Partideki popülaritesini artırdı.

Evli ve 2 kız çocuk annesi Truss, seçilmesi halinde "İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı" oldu.

Her ne kadar parti üyeleri arasında popülaritesi fazla olsa da eleştirmenler, Truss'ın dünyada devam eden enflasyon sorunu ve Ukrayna'daki savaş sürecinde İngiltere'yi yönetecek ağırlıktan yoksun olduğunu savunuyor.

JOHNSON İSTİFA ETMİŞTİ

İngiltere'de temmuz ayında Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte yönetime duyulan 'güvensizlik' nedeniyle başlayan istifalar ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Ülkede son olarak Eğitim Bakanı görevine getirilen Michelle Donelan ise göreve getirilmesinden 36 saat sonra istifa etmişti. 7 Temmuz günü kameraların karşısına çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson istifa ettiğini ancak yeni biri gelene kadar görevinde olacağını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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