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İnşaat alanında korkunç görüntüler! Rastgele ateş açtı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşılıklı iki inşaatta çalışan Serhan Yurtalan ve bir işçi, tartışmaya girdikten sonra kavga etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, kavga ettiği kişi, Yurtalan'ı çekerek iskeleden düşürdü. Kavgayı araya giren diğer işçiler ayırdı. Darbedilen Yurtalan olay yerinden uzaklaştı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yurtalan, otomobilime gidip pompalı tüfeğini aldıktan sonra kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Serhan Yurtalan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGA VE ATEŞ ETME ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serhan Yurtalan'ı, kavga ettiği kişi iskeleden aşağı düşürüyor. Yurtalan, daha sonra pompalıyla gelip rastgele ateş ediyor.