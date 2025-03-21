Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı
Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı
Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.
Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli olayla ilgili "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır." açıklamasında bulundu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.