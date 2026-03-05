Canlı
        İran medyası: ABD uçak gemisi vuruldu

        İran medyasında ABD uçak gemisinin vurulduğu iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından dayapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanıldı

        İran medyası: ABD uçak gemisi vuruldu

        İran medyasının bir kısmı ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin vurulduğunu iddia eetti. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nı kontrol amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 km yaklaşan geminin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'larla "hedef alındığını", bunun üzerine geminin refakatindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaşıp şu ana dek 1000 km'den fazla mesafe kat ettiğini açıkladı.

        Nahçıvan'a İHA düştü

        Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'a ait İHA'nın Nahçıvan Havalimanına düştüğünü bildirdi.

