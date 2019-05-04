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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün 90'a yakın roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.
Saldırının Gazze'den bugün İsrail tarafına atılan 90'a yakın rokete karşılık olarak başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Yerel basın ise Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının yüzü geçtiği, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirdi.
Basında ayrıca atılan roketlerden birinin Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı kaydedildi.
1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu, en az 6 kişi yaralandı.
İsrail'in son saldırılarına ilişkin Filistinli kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL YOLLARI KAPATTI
Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
Artan gerginliğin ardından İsrail tarafında Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yollar İsrail güçlerince ulaşıma kapatılmış, bazı sahillere girişler yasaklanmıştı.
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