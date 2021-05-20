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İstanbul Boğazı'nda deniz salyası su altından görüntülendi

Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Boğazı’nda su altından görüntüledi. Sarayburnu açıklarında çekilen görüntülerde deniz salyasının içinde kalan balıklar su altı görüntülerine yansıdı.

FELAKET! Son dakika: Deniz salyaları Boğaz'ın dibine indi
Boğaz'ın altı da salya!
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İHA

Deniz üzerinde köpüğü andıran yapısı ile deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul görülmede devam ediyor. Adalarda, Anadolu yakasında Kartal, Pendik Zeytinburnu sahilleri ve açıklarında görülen deniz salyası İstanbul Boğazında da gözükmeye başlandı. Tarihi yarımda açıklarında havadan çekilen görüntülerde Ayasofya camii ile birlikte deniz üzerinde biriken müsilaj yansıdı. Sarayburnu açıklarında görüntülenen müsilaj su altından ilginiç görüntüler oluşturdu.

Deniz üzerinde kilometrelerce alana dağılan deniz salyası dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğu biliniyor. Deniz salyası istilasından en çok çevredeki balıkçılar olumsuz etkileniyor.

“SON 15 YIL İÇİNDE EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"

Sanayi dalgıçlığı yapan ve Marmara Denizinde dalış yapan Birkan Erdem, “Renk değişimi aslında ilk kez karşılaştığımız bir durum değildir. Her yıl bu olayı farklı yoğunluklarla gözlemliyoruz. Bu yıl biraz daha fazla olduğu için dikkatimizi daha fazla çekti. Marmara Denizinde sarı ve kahverengi renklerinde görülmesinin sebebi mikro organizmalar tarafından üretilen yapışkan bir madde olan musilaj. Bitkisel bir canlı olan Fitoplanktonların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının artması ve bakteri aktivitelerin artmasından dolayı oluşabiliyor. Hem mevsim hem insan faktörü diyebiliriz. Son 15 yıl içinde en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Bunun nedenini sahil boyunca yapılaşma, doğal sahil şeridinin yok olması ve atıklar diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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