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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 13 Ekim İSKİ İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?

13 Ekim Çarşamba İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranlarının azalması İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İSKİ, 13 Ekim Çarşamba günü yaşanacak planlı kesintileri paylaştı. Vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 13 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 13 Ekim İSKİ İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 13 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

13 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 02:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Bolluca Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Taşoluk-Bolluca 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2021 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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