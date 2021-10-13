İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 13 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

13 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2021 02:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Bolluca Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Taşoluk-Bolluca 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 13.10.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.