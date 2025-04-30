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        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. İETT, metro, tren ve deniz hatlarında çeşitli önlemler alınırken, bir çok istasyon tamamen ya da kısmi olarak saat 05.30 itibariyle seferlere kapatılacak

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 30.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:40
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        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
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        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs'ın DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağının belirtildiği açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların da takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu.

        BELEDİYELER VE İETT'NİN ALACAĞI ÖNLEMLER

        Açıklamaya göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılacak. Ayrıca muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzer maddeler belediye ekiplerince temizlenecek. İl genelinde geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurularak bazı İETT duraklarının yeri değiştirilecek. Ayrıca, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki İETT otobüs peronları boşaltılarak, buradaki cam duraklar tedbir amacıyla sökülecek. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

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        METRO VE TREN HATLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

        1 Mayıs sebebiyle bir çok metro hattında da önlemler alınacak. Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak. Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak. Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak ve Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak ve Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmayacak. T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak ve Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy son durakta bulunan 4 Nolu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek. Marmaray Sirkeci istasyonu da saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

        DENİZ HATLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

        Saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam edecek. Ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferler iptal edilecek. Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek, ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edilecek. Özel şirket tarafından işletilen deniz motorları da aynı kurallara göre çalışacak.

        İSPARK'IN ALACAĞI ÖNLEMLER

        Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklar boşaltılacak ve araç parkına izin verilmeyecek. Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal ilçelerinde ve Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda park eden araçlar bu gece kaldırılacak. Bu sokaklarda park edilmesine izin verilmeyecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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