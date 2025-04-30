İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs'ın DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağının belirtildiği açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların da takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu.

İstanbul’da, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek için alınan tedbir kararı, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin basın açıklamamız…



🔗 https://t.co/JZ4cRPOgLL pic.twitter.com/pjJNUdRUlS — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 30, 2025

BELEDİYELER VE İETT'NİN ALACAĞI ÖNLEMLER

Açıklamaya göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılacak. Ayrıca muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzer maddeler belediye ekiplerince temizlenecek. İl genelinde geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurularak bazı İETT duraklarının yeri değiştirilecek. Ayrıca, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki İETT otobüs peronları boşaltılarak, buradaki cam duraklar tedbir amacıyla sökülecek. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

REKLAM METRO VE TREN HATLARINDA ALINAN ÖNLEMLER 1 Mayıs sebebiyle bir çok metro hattında da önlemler alınacak. Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak. Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak. Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak ve Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak ve Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmayacak. T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak ve Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy son durakta bulunan 4 Nolu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek. Marmaray Sirkeci istasyonu da saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.