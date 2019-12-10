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HaberlerGündemSON DAKİKA İSTANBUL'DA DEHŞET! İstanbul'un göbeğinde silahla ağır yaraladı! Serbest kaldı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Silahla ağır yaraladı! Serbest kaldı!

İstanbul’un göbeği Şişli’de çıkan kavgada Emre M. isimli kişi, sokak ortasında kavga ettiği Hakan Ö.’ye tabancayla rastgele ateş açarak terör estirdi. Emre M.'nin kavga sırasında sıktığı kurşunlardan biri ise o esnada yoldan geçen Kubilay Yıldız’ı ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyatla dalağı alınan Yıldız, “İlla o adamın içeriye girmesi için benim ölmem mi gerekiyordu” diyerek Emre M.’nin tutuksuz yargılanma kararına tepki gösterdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

yoldan geçerken vuruldu
İHA

İstanbul'da, 13 Kasım Çarşamba akşamı Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi’nde, iddiaya göre arkadaşının dükkanında oturan Kubilay Yıldız, saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte dükkanı kapatarak evine doğru yola çıktı. Bu esnada sokak üzerinde kavga olduğunu fark eden Yıldız, kavgaya taraf olmadan arkadaşıyla birlikte yoluna devam etti.

ANNESİYLE KONUŞURKEN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre annesinin telefonla aradığını fark eden Yıldız, telefonla konuşmaya başladı. Konuşmanın sonlarına doğru birkaç el silah sesi duyan Yıldız, acıyla kendisini yol kenarında bulunan otomobilin arkasına attı. Vurulduğunu fark eden Yıldız, vatandaşlardan yardım istedi.

AMELİYATLA DALAĞI ALINDI

Çevredeki bir vatandaş ağır yaralı Yıldız’ı arabasına alarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Yıldız’ın ameliyatla dalağı alındı. Kanaması da doktorlar tarafından durdurulan Yıldız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İKİ HAFTA HASTANEDE YATTI

Bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Yıldız, doğum günü olan 20 Kasım Çarşamba günü yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan sonra serviste tedavi altına alınan Yıldız, 19. doğum gününü ailesiyle birlikte hastanede kutladı. Bir hafta da serviste tedavisi devam eden Yıldız, iki haftalık tedavinin ardından taburcu edildi.

ZANLI BİR HAFTA SONRA YAKALANDI

Kubilay Yıldız’ın hastanede tedavisi devam ederken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrası cadde üzerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, Kubilay Yıldız’a isabet eden merminin Emre M.’nin kullandığı tabancadan çıktığını tespit etti. Bunun üzerine zanlı Emre M.’yi yakalamaya yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bir haftalık çalışma sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre, M. adliyeye sevk edildi. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Emre M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emre M.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyan Kubilay Yıldız ve ailesi mahkeme kararı karşısında şok yaşadı.

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Emre M. ile Hakan Ö. arasındaki kavga esnasında Emre M.’nin kullandığı silahtan çıkan kurşunla yaralanan Kubilay Yıldız’ın vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Emre M. isimli zanlı, karşı kaldırımdan gelen Hakan Ö.’ye yönelik ateş ediyor. Hakan Ö. manevra yaparak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, o sırada sokaktan geçen Kubilay Yıldız, Emre M.’nin kullandığı silahtan çıkan kurşunla yaralanıyor.

“POLİS OLMAK İSTİYORDUM"

Arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada acıyla yere yığıldığını söyleyen Kubilay Yıldız, “Hastaneye gidene kadar ölebilirdim. Bu kişinin tutuklanması için benim ölmem mi gerekiyordu? Şu an ayaktayım ama hiçbir şeyim yok. Dalağım yok, midemde zarar var, akciğerim zararlı, nefes almakta çok zorlanıyorum. Yemek yiyemiyorum. Çalışıyordum. Çalışamıyorum. Okula gidiyordum, şimdi gidemiyorum. Polis olmak istiyordum, dalağım alındığı için o da olmadı. Askere gitmek istiyordum, askere de gidemeyeceğim. Anlayacağınız hiçbir şey yapamıyorum” diye konuştu.

 

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