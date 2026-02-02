İstanbul'da fırtına Şile Sahili'ni vurdu: Dev dalgalar havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Şile Sahili'nde oluşan dev dalgalar dikkat çekti. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren manzara havadan görüntülendi. AKOM ise soğuk hava dalgası ve batı ilçeleri için kar uyarısında bulundu
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları kenti adeta esir aldı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok noktada hayat olumsuz etkilenirken, Karadeniz kıyısındaki Şile Sahili'nde oluşan dev dalgalar dikkat çekti.
İHA'daki habere göre; zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyları yükselirken, sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluştu. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren dev dalgalar dronla kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
Öte yandan sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2–4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesi bekleniyor.
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.