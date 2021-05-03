İstanbul'da kaç doz aşı yapıldığı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan 3 milyon 835 bin 925 doz yapıldığını bildirdi
Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75´e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43´e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82´ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51´e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi.
YORUMLAR