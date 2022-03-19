İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor 0:00 / 0:00

İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda İstanbulluları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı.

İMAMOĞLU'NDAN TOPLU TAŞIMA HATIRLATMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan toplu taşımayı tercih etme çağrısını yineledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının bugün ve özellikle yarın etkisini sürdüreceğini belirterek, "Mümkün olduğu kadar araçla çıkılmaması, mutlaka toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir husus." dedi.

İmamoğlu, kentte etkisini sürdüren kar yağışına ilişkin Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Mart ayının son yılların en yağışlı ve en fazla kar alan döneminin yaşadığını, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını ifade eden İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya'nın okulları tatil etmesiyle beraber daha sorunsuz bir gün geçirildiğini dile getirdi.

Beklenilen kar yağsa da havanın ısısından ötürü sorun çıkarmadığını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu saat itibarıyla, yarını da içine alan ve de en etkili yağışın yarın olacağını ifade etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın gün boyu belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımızın özellikle yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz. Mümkün olduğu kadar araçla çıkılmaması, mutlaka toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir husus. Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların kış koşullarına uygun olması şart. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirdiği bir akşamı diliyorum."

Metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam edeceğini aktaran İmamoğlu, İETT'nin bugün 31 bin 257 sefer düzenlediğini, belli hatlara da ihtiyaç halinde ek seferler koyacağını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA HERŞEY GAYET İYİ GİDİYOR"

İBB'nin, 9 bin 500'e yakın çalışanı, 2 binin üzerinde aracıyla sahada olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"5 bin 700 ton tuz kullanıldı. Tuz stokumuz oldukça güçlü bir şekilde depolarımızda mevcut. Olası sıkışmalara dönük kumanya gibi hizmetleri arkadaşlarım sahada sürdürüyorlar. Şu anda 603 evsiz vatandaşımız misafir edilmekte. Sokak hayvanlarıyla ilgili de tedbirlerimiz Veterinerlik Müdürlüğümüz vasıtasıyla sürmekte. Dolayısıyla 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk alanımızda, özellikle metrobüs güzergahının tümden açık kalmasıyla ilgili de etkili bir araç ekibimizin de orada var olduğunu belirtiyorum. İstanbul'da her şey gayet iyi gidiyor. Başta AKOM, AFAD olmak üzere, İstanbul Valiliği, İBB'miz olsun açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini, ona göre hareket etmelerini diliyorum. İnşallah sıkıntısız bir hafta sonu geçirip, tahmin ediyorum ki kar yağışını bu sene adına uğurlamış olacağız. Yarın yine AKOM'da birlikte olacağız."

ZAMAN ZAMAN SAĞANAĞA DÖNÜYOR



Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı bölümlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözlendi.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Eyüp'te de dolu olarak başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle araçların üstünde az da olsa birikinti oluştu. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı, Mecidiyeköy ve Levent'te kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Azalan görüş mesafesi nedeniyle Mecidiyeköy-Levent istikametinde trafik oluştu. Sarıyer'de zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

DURAĞA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bahçeşehir'de biriken karlar nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı ilerlerken kayan İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi. Sancaktepe'de bir taksi karla kaplanan yokuşu çıkamazken, Çekmeköy Taşdelen'de ise bazı araçlar kar yağışının etkisiyle yokuşta kaldı.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



İstanbul'da dün önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. Yer yer etkisini artırarak sağanak şeklinde görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde yolları kaplayan kar ve etkili yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekiplerin karla mücadele araçları, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Anadolu Yakası'nın büyük bölümünde şimşekli kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görülüyor. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Eseryurt'ta da karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düşüyor.

BUGÜN ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel de, kar yağışının bugün etkisini artıracağını söyleyerek şunları kaydetti:

"İstanbul'da kar yağışları biraz kuvvetlenebilir önümüzdeki saatlerde. Özellikle şehrin Avrupa yakası ve Boğaziçi çevrelerinde akşam saatlerinde örtü oluşmasını bekliyoruz. Gece dışarıda araçla olmamak lazım. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir hattına iniyor kar yağışı. Yani Marmara'yı aşıyor İstanbul'u çok geçiyor. Balıkesir ve Bursa hattına kadar kuvvetli bir kar yağışı bekliyoruz. Öte yandan Cumartesi günü günün 16 saati İstanbul'da aralıklarla kar yağabilir. Daha uzun soluklu bir kar. Bu da Cumartesi gününün tamamında sokağa yine araçla çıkmamayı gerektiriyor. Pazar günü ise yağışların azaldığını görüyoruz."





UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinse kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -1°C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL -1°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -2°C , 4°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ -1°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -9°C , -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ -3°C , 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 1°C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA -1°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 4°C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA -6°C , 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -12°C , -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA -5°C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -9°C , -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE -4°C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -9°C , -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -3°C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 0°C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -1°C , 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -3°C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C , 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C , -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -8°C , -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA -4°C , 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 1°C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C , 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde geneli ile gece saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Antalya Körfezi kuzeybatıdan 7 ila 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 4,0 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.