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        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

        İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

        Beylikdüzünde sahipsiz bir köpeğin, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirerek yardım istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:57
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        Ölmek üzere yavrusunu veterinere getirdi
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        Adnan Kahveci Mahallesinde geçtiğimiz pazartesi günü sahipsiz bir köpek durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı. Olayı fark eden veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti.

        Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan köpek yavrusu klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

        Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

        DİĞER YAVRULARI ÖLDÜ

        Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

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        Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Şanslıymış da.. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.

        Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.

        YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ

        Öte yandan, anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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