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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        İstanbul'da silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanması için çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Yurt dışı numaraları üzerinden tehdit, yağma, kurşunlama ve cinayet gibi suçlara karıştıkları öne sürülen "yeni nesil sokak çeteleri"ne yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        5'i avukat 34 kişiye gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5'i avukat 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

        AA'daki habere göre; Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "yeni nesil sokak çeteleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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        Yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiği, iş yeri ve ikametgah kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen yeni nesil silahlı suç örgütü üyelerine ilişkin çalışmaların Başsavcılık koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünce başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Silahlı suç örgütünün eylemlerinin, örgüt içindeki hiyerarşik yapının, yapılanmanın aleni ve gizli tüm yönlerinin deşifre edilmesi, adli makamlara yansıyan veya yansımayan tüm eylemlerin ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları doğrultusunda tespiti yapılan şüphelilere yönelik Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti ve kayda alınması, CMK'nin 140. maddesi kapsamında ise fiziki takip kararları alınmıştır. Bu kapsamda operasyonel süreçler başlatılmış, 2025 ve 2026 yıllarında suç örgütü mensuplarına yönelik muhtelif tarihlerde, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde birçok operasyon düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde suç örgütünün birçok eylemi deşifre edilmiş, tespiti yapılan çok sayıda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İllegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt lider kadrosunda yer alan şüpheliler hakkında kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarılmıştır."

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        Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak Başsavcılık ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda "WhatsApp" şirketinden IP bilgilerinin talep edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan incelemelerde, kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya, Belçika ve Rusya'yla bağlantılı olduğunun belirlendiği, bu kapsamda Başsavcılıkça gerekli yazışmalar yapılarak adli yardımlaşma talebinde bulunulması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin başlatılmasının talep edildiği kaydedildi.

        Devam eden çalışmalarda İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile gerekli bilgi ve belgelerin paylaşıldığı, ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesinin istendiği aktarılan açıklamada, ayrıca suç örgütüne ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmalar, firari şüpheliler ve yurt dışında bulunan örgütün lider ile yönetici kadrosuna dair bilgilerin İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığıyla da paylaşıldığı bilgisine yer verildi.

        Soruşturmanın devam eden aşamasında, suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Başsavcılık koordinasyonunda yeni bir operasyon planlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda aralarında 5 avukatın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamada, suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması, firari şüphelilerin yakalanması, örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla çalışmaların Başsavcılık koordinasyonunda ve İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü ifade edildi.

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