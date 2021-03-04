4 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Arnavutköy, Ataşehir, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kadıköy, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 4 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

4 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.03.2021 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Tesisi İçi Enerji Problemi Sebebiyle Ferhatpaşa Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 04.03.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.03.2021 08:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.03.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Dudullu Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Tesisi İçi Enerji Problemi Sebebiyle Ferhatpaşa Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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