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Son dakika İstanbul'da su kesintisi duyuruları... İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Mart 2021

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 4 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

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4 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.03.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Dudullu Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Tesisi İçi Enerji Problemi Sebebiyle Ferhatpaşa Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:04.03.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:04.03.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.03.2021 08:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.03.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Fındıklı Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Dudullu Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Tesisi İçi Enerji Problemi Sebebiyle Ferhatpaşa Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:04.03.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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