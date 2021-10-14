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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim Perşembe günü İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? Vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 14 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 14 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

14 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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