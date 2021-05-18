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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ'den su kesintisi açıklaması

18 Mayıs Salı günü İstanbul'da yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak kesintileri duyurdu. 18 Mayıs Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Mayısİstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 18 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

18 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.05.2021 08:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenigün Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.05.2021 08:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 18 MAYIS 2021

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