İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 12 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.