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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 2 Kasım Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2 Kasım Salı günü İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su kesintilerini duyurdu. 2 Kasım 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 2 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

2 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Adem Yavuz Mah,Cemil Meriç Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


2 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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