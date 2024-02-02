Son dakika haberi İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirildi

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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