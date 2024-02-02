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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı

        Son dakika haberi İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 05:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 05:30
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        İstanbul'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var
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        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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