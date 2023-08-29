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AA'da yer alan habere göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 23 Ağustos'ta yüzde 31,57 olan barajlardaki doluluk bugün itibarıyla yüzde 29,78'e kadar geriledi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.